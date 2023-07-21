مليون زائر من رحلات اليوم الواحد لشواطئ جمصة بالدقهلية

هروبا من ارتفاع درجات الحرارة واستغلالا ليوم العطلة، شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية توافد الآلاف من المصطافين ورحلات اليوم الواحد على شواطئها.

وأعلنت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية عن استقبال المدينة اليوم الجمعة لما يزيد عن مليون زائر من رحلات اليوم الواحد، ما يؤكد على أن المدينة من أبرز المدن الصيفية.

وأوضحت رئاسة المدينة أنه جرى تجهيز الشواطئ بشكل كامل لاستقبال المواطنين، حيث تم نشر منقذين بطول شاطئ المدينة مع تواجد سيارات الإسعاف في الأماكن المخصصة، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وأكد المهندس أيمن محمد عزت، رئيس مدينة جمصة، أن هناك شاطئ للعائلات و١٨ شاطئا مجانيا للمواطنين، مشددا على منع سير الدرجات البخارية بأنواعها والبيتش بجي والسيارات على كورنيش الشاطئ، حفاظا على أرواح المواطنين، ومنع الضوضاء والحفاظ على المظهر الجمالي.

وقال عزت إن هناك تنسيق كامل مع مديريتي الشؤون الصحية والأمن للتعامل السريع مع أي حالات طارئة قد تعكر صفو المصطافين.

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