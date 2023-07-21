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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل تحت عجلات حفار على طريق القنال فى بورسعيد

أرشيفية
أرشيفية

شهدت محافظة بورسعيد، منذ قليل، واقعة مأساوية، تعرض خلالها عامل للدهس تحت عجلات حفار، وجرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغا من المارة بشارع القنال، يفيد بوقوع حادث دهس لعامل بحفار كبير، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة وتبين وقوع الوفاة، وإبلاغ الجهات المعنية التي اتخذت الإجراءات القانونية، وأمرت بنقل الجثة للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل مستشفى 30 يونيو التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة مجهولة الهوية بادعاء تصادم بحفار على طريق القنال أمام المجرى الملاحي لقناة السويس، وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على هويتها واستكمال الإجراءات والتصريح بالدفن.

وتبين أن الجثة لعامل يدعى فاضل عبدالبديع عبدالخالق متولي، ومقيم في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التصريح بالدفن، وتسلمت الأسرة الجثمان لإيداعه مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمحافظة الدقهلية.

واقعة مأسوية عجلات حفار محافظة بورسعيد شارع القنال مستشفى 30 يونيو

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