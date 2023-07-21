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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ورابط.. ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

جريدة الدستور

موعد ورابط.. ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. يترقب طلاب الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023، ومن المتوقع أن تظهر خلال الأيام المقبلة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد اعتمادها من قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ونرصد في التقرير التالي موعد و الرابط.. ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023:

موعد ورابط.. ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

تقوم المعاهد الأزهرية في جميع مناطق الجمهورية بتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023، بعد انتهاء الطلاب من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 للشعبتين العلمية والأدبية في الأسبوع الماضي. 

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بعد الانتهاء من عملية التصحيح وجمع الدرجات والتأكد من صحتها من قبل شيخ الأزهر خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج رسميًا في نهاية شهر يوليو أو في بداية شهر أغسطس المقبل.

تقدم 141509 طالبًا وطالبة للحصول على شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 في القسمين العلمي والأدبي.

ومن هؤلاء المتقدمين، يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 90771 طالبًا، بينهم 56287 من الذكور و34484 من الإناث. 

وفي القسم العلمي، يبلغ عدد الطلاب 50738، حيث يوجد 27435 طالبًا و23303 طالبة. ويتم توزيع هؤلاء الطلاب والطالبات على 588 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 - 1445| الموعد وتفاصيل أعمال التصحيح

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس


سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف: https://www.azhar.eg/ باستخدام رقم الجلوس.

 يمكن للطلاب الحصول على النتيجة الرسمية فور اعتمادها من خلال الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية وإدخال رقم الجلوس للطلاب المصريين أو رقم جواز السفر للطلاب الوافدين والضغط على بحث. 

كما سيتم إعلان نسب النجاح وأسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية في مؤتمر صحفي يعقده الأزهر الشريف.

موعد و الرابط.. ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. الأوائل

وسيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في كلا القسمين العلمي والأدبي فور اعتماد النتيجة رسميًا، وتستمر أعمال التصحيح حاليًا طبقًا لنماذج الإجابة، والرصد الدقيق والمراجعة الفنية والعددية.

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