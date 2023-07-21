 خلال 24 ساعة.. ضبط ‏83042 مخالفة مرورية على الطرق والمحاور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 83042 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 24849 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1087 مخالفة السير دون تراخيص، 22 مخالفة موقف عشوائي، 18 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.