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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد المواطنين على شواطئ الإسماعيلية هروبًا من الموجة الحارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توافد المواطنون على شواطئ محافظة الإسماعيلية المختلفة، عقب صلاة الجمعة هربًا من ارتفاع حرارة الجو، حيث تمتاز محافظة الإسماعيلية بتواجدها وسط محافظات إقليم القناة، كما أنها قريبة من محافظتي القاهرة والشرقية مما يجعلها مقصدهم خلال فصل الصيف للاستمتاع بشواطئها.

قال عامر محمد إنه قادم من محافظة الشرقية، هو وعائلته، للاستمتاع بنزول البحر في شواطئ محافظة الإسماعيلية، وأنه معتاد كل عام بالتوجه لشواطئ محافظة الإسماعيلية للاستمتاع بشواطئها، مشيرًا إلى أن أسعارها متوسطة ويمكن للجميع دخولها على عكس شواطئ أخرى غالية في محافظات أخرى.

- مدير منتجع الفيروز: سعر تذكرة دخول الفرد إلى الشاطئ 40 جنيهًا أيام الجمعة والعطلات

 من جهته، قال محمد القماش، مدير شاطئ ومنتجع الفيروز التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن سعر تذكرة دخول الفرد إلى الشاطئ 40 جنيهًا للمصطافين أيام الجمعة والعطلات من خارج المحافظة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبعد الثانية ظهرًا بـ20 جنيهًا، للمصطافين من خارج المحافظة، أما أبناء المحافظة فسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك بعشرة جنيهات فقط.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسماعيلية عن الانتهاء من تطوير شاطئ التعاون التابع لديوان عام المحافظة، حيث يعد شاطئ ومنتجع واحة التعاون أقدم الشواطئ بالمحافظة؛ حيث تم إنشاؤه عام 1946 كمصيف يطل على بحيرة التمساح.

وقال ماجد محروس، مدير شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية، إن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وجه بتجديد النادي والشاطئ، كونه أقدم نادٍ بالمحافظة، وبالفعل تم الانتهاء من التطوير ورفع الكفاءة، وتمت زيادة المساحات الخضراء المزروعة داخل النادي وتجهيز الشمسيات والبرجولات والاستراحات المخصصة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة الكافيتريا والمبنى الإداري، كما تم تزويد الشاطئ وفرشه بالرمال الصفراء، كما تم تزويد أعمدة الكهرباء بكشافات حديثة، وكذلك تزويد النخل والأشجار والأعمدة بالإنارة الملونة، فضلًا عن تجديد وتشغيل النافورة.

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