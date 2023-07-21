السباح العالمى سيد الباروكى يقود "ناشئى الزعانف" للسباحة فى قناة السويس

قاد السباح العالمي سيد الباروكي، بطل العالم في السباحة وصاحب رقم مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والحاصل مؤخرًا على المركز الأول في بطولة العالم للسباحة بزعانف المونو، والتي استضافتها مصر، بـ4 ميداليات ذهب، ناشئي سباحة الزعانف في عدد من المحافظات للسباحة لمسافة كيلو في المجري الملاحي لقناة السويس، تنفيذًا لوعده للناشئين الأطفال عقب فوزه ببطولة العام وتحقيقه أرقامًا قياسية في البطولة الأخيرة.

وشارك في خوض مغامرة السباحة في قناة السويس، عدد كبير من الأطفال السباحين الناشئين في سباحة الزعانف، لمسافة كيلو، كما قام السباح العالمي سيد الباروكي بإعطائهم النصائح والتوجيهات خلال السباحة في قناة السويس، بالإضافة إلى قيامهم بالتدريب بنادي الشراع والتجديف التابع لهيئة قناة السويس.

ويعتبر السباح العالم "الباروكي" أول عربى وإفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء بارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، فى إيطاليا والصين.

وقال السباح العالمي سيد الباروكي، إنه سجل رقمين قياسيين، في بطولة العالم للسباحة والتي استضافتها مصر مؤخرًا، الأول في سباحة مسافة 400 متر بفارق 9 ثوانٍ عن المركز الثاني وسباحة مسافة 800 متر بفارق 17 ثانية عن المركز الثاني، مشيرًا إلى أنه تفوق في البطولة العالم للسباحة بزعانف المونو رقم 18 والتي استضافتها مصر بمجمع حمامات السباحة الأوليمبي باستاد القاهرة في الفترة من 25 حتى 27 يونيو على 38 متسابقًا من دول مختلفة.

وحقق "الباروكي" منذ تاريخ احترافه العديد من البطولات العربية والدولية، كما حقق للنادي الذى احترف به العديد من البطولات الدولية خلال المسابقات التي خاضها باسم ناديه في أوروبا، ليحقق أول عالم لمدة ٥ مرات ببطولات الأندية.

وشارك "الباروكي" في ٣٣ بطولة دولية، وهو أول عربي ومصرى إفريقي يحترف في أوروبا وحصل على التسجيل في موسوعة جينيس مرتين في قفزة الدولفين من ارتفاع مترين ونصف المتر، ويعد أول سباح في العالم يسجل محاولة عبور المانش بطول ٣٣ كيلومترًا، وأول سباح مصرى يسبح من بحرى إلى ميامي بالإسكندرية بزعانف "المونو"، بالإضافة إلى قيامة بالسباحة في نهر النيل لأكثر من ٢٠ كيلومترًا.