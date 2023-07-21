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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى تأسيس ماسبيرو.. حكاية "ماما سميحة" مع "جنة الأطفال"

سميحة عبد الرحمن
سميحة عبد الرحمن

تحل اليوم 21 يوليو، ذكرى تأسيس ماسبيرو، وهو أقدم محطة تليفزيون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي احتضنت مجموعة من المذيعات الموهوبات في مجالهن، ومن بينهن المذيعة الرائعة سميحة عبدالرحمن، وهي واحدة من أشهر المذيعات التي قدمت برامج الأطفال في الإذاعة المصرية منذ تأسيسها، واشتهرت بين الصغار والكبار بلقب "ماما سميحة".

ولدت سميحة عبدالرحمن في الأول من يناير عام 1920، وحصلت على ليسانس آداب قسم تاريخ من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1944، لتعمل مباشرة عقب تخرجها في مكتب الصحافة بمصلحة الاستعلامات.

التحقت بالإذاعة المصرية عام 1946 بقسم الترجمة، ثم انتقلت للعمل في برامج الأطفال مع "بابا شارو"، ثم عينت مديرة للأحاديث الإذاعية ، ثم مديرًا عامًا للبرامج بالإذاعة.

في عام 1960، قررت سميحة عبدالرحمن الانضمام إلى فريق العمل في التليفزيون، وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب وكيلة التليفزيون. 

قدمت في تلك الفترة أشهر البرامج، ومن بينها برنامج "جنة الأطفال" الذي جعلها تحظى بشهرة واسعة، وأصبحت سميحة عبدالرحمن معروفة بلقب "ماما" في مبنى ماسبيرو.

رحلت الإعلامية سميحة عبدالرحمن في 13 ديسمبر عام 1994، تاركة بصمة تاريخية عظيمة لا تُنسى حتى الآن.

سميحة عبد الرحمن المذيعة سميحة عبد الرحمن الإعلامية سميحة عبد الرحمن ماسبيرو تأسيس ماسبيرو

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