إيرادات «بيت الروبي» لكريم عبد العزيز تتجاوز 103 ملايين جنيه

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعدد كبير من النجوم تصدر شباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي، متصدرا قائمة الإيرادات بين كل الأفلام التي طرحت بموسم عيد الأضحى المبارك متفوقا على أفلام تاج للنجم تامر حسني، والبعبع للنجم أمير كرارة، ومستر إكس للفنان أحمد فهمي.

- إيرادات فيلم بيت الروبي

جمع فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز أمس إيرادات بقيمة 1,606,153 جنيها لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم حتى اليوم إلى 103 مليون جنيه و67 ألفا وهي إيرادات مميزة للغاية وفي طريق الفيلم لاحتلال صدارة ترتيب إيرادات الأفلام عبر التاريخ.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب "السوشيال ميديا"، وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل، وكيفية التغلب عليها.



ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.



وقررت دور العرض السينمائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مد عرض فيلم "بيت الروبى"، لأسبوعين إضافيين، خاصة مع تزايد الإقبال على مشاهدة الفيلم.

ولأول مرة يعرض فيلم فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر، حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى “الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا”، إضافة إلى عرضه فى دور العرض بالدول العربية “السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا”.