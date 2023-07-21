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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

1819 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

نجحت الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في تحرير 1819 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 498 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الحملات على مدار اليوم.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

إتخاذ الإجراءات القانونية الجهات المعنية السيارات المتروكة المخالفات المرورية تركيب الملصق الإلكترونى حملات مرورية مكثفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني سيارة ودراجة نارية متروكة مخالفة عدم تركيب الملصق الالكترونى

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