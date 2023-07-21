اجتماعات مكثفة لـ"مستقبل وطن" بالوادي الجديد لبحث استعدادات نشاط الحزب للمرحلة المقبلة

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعا موسعًا لمناقشة استعدادات للمرحلة القادمة من استحقاقات و نشر ثقافة العمل الحزبي لحزب مستقبل وطن.

وشارك أمناء الوحدات الحزبية بمركز الخارجة بالاجتماع التنظيمي بأكاديمية البحث العلمي استعداد للمرحلة القادمة من استحقاقات، نشر ثقافة العمل الحزبي لحزب مستقبل وطن بين الجماهير.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة استعدادا للمرحلة المقبلة، والزيارة القادمة من الأمانة المركزية فى مطلع الأسبوع المقبل، وترأس الاجتماع المحاسب جمال آدم أمين المحافظة و بحضور عبد الحميد منصور أمين مركز الخارجة ومحمود مسلم أمين التنظيم.

- ضرورة استكمال تشكيل هيئة المكتب للأمانات بالوحدة

وأكد أمين المحافظة على ضرورة استكمال تشكيل هيئة المكتب للأمانات بالوحدة الحزبية و المشاركة الفعالة فى التواصل مع المجتمع المحيط با الوحدة الحزبية، وضرورة التواصل مع أمانة المركز و المحافظة فى تنفيذ اللقاءات و الفاعليات لجذب الشباب وفئات المجتمع المختلفة لعضوية الحزب.

وفى بيان إعلامي أكد عبد الحميد منصور أمين المركز، على ضرورة التنسيق والتفاعل بين الحزب و منظمات المجتمع المدني لخدمة المواطنين و تنفيذ كل ما هو جديد و مفيد من فعاليات، وإعداد برنامج الفاعليات فى بداية كل شهر و التأكيد على الاجتماع الشهري للوحدة الحزبية لمناقشة الموضوعات المهمة ووضع الحلول المناسبة لها.

- إعداد قاعدة بيانات لكل وحدة حزبية

ومن جانبه أكد محمود مسلم أمين التنظيم بضرورة إعداد قاعدة بيانات لكل وحدة حزبية با المركز و الاهتمام بثقافة العمل السياسي من خلال القناة الشرعية وهي حزب مستقبل وطن .

علي جانب أخر اقامت أمانة مركز شبين القناطر لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عمل الحزب في المرحلة القادمة.

وحضر الاجتماع النائب مصطفى الكمار، الأمين مساعد لأمين المحافظة، النائب مصطفي النفيلي، أمين التنظيم بالمحافظة، والنائب مدحت الكمار، الدكتور أحمد يونس أمين الحزب بشبين القناطر، النائب سمير صبحي، النائب حافظ عمران.

بينما تناول الاجتماع جدول الأعمال الشهري، بالإضافة إلى مناقشة مختلف الإجراءات التنظيمية والإدارية الضرورية، لتحقيق الفعليات والكفاءة في أداء المهام الموكلة إليهم وتم استعراض الخطط المستقبلية للأمانة.



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