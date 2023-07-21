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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإثنين.. نوران أبوطالب تتغنى بالتراثى والمعاصر فى مهرجان الأوبرا الصيفى

نوران أبوطالب
نوران أبوطالب

تقدم المطربة الشابة نوران أبوطالب حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الإثنين، 24 يوليو، على المسرح المكشوف، وذلك استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتضمن البرنامج عددا من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية، منها "بتشوف علامات، إعجاز، في الليل، آه يا لالي، ريحتك ياما يا نجمة، اهو ده اللي صار، فوازير، لو ما تعاتبنا، في ظروف تانية، التوبة، شبابيك، والله ما طلعت، وروح خبر".

يشار إلى أن نوران أبوطالب من المواهب الشابة الواعدة، واطلعت على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، وبدأت رحلتها الموسيقية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروضا فنية بمصر والأردن، وشاركت في تلحين عدد من أعمالها، كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقى الجاز؛ هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز، ونالت استحسان الجمهور.

الأوبرا المصرية الأوبرا المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الموسيقى العربية المسرح المكشوف المطربة نوران أبو طالب

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