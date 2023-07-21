الإثنين.. نوران أبوطالب تتغنى بالتراثى والمعاصر فى مهرجان الأوبرا الصيفى

تقدم المطربة الشابة نوران أبوطالب حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الإثنين، 24 يوليو، على المسرح المكشوف، وذلك استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتضمن البرنامج عددا من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية، منها "بتشوف علامات، إعجاز، في الليل، آه يا لالي، ريحتك ياما يا نجمة، اهو ده اللي صار، فوازير، لو ما تعاتبنا، في ظروف تانية، التوبة، شبابيك، والله ما طلعت، وروح خبر".

يشار إلى أن نوران أبوطالب من المواهب الشابة الواعدة، واطلعت على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، وبدأت رحلتها الموسيقية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروضا فنية بمصر والأردن، وشاركت في تلحين عدد من أعمالها، كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقى الجاز؛ هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز، ونالت استحسان الجمهور.