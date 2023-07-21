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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم على المتهم بقتل ابنة زوجته فى أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، غدا السبت، الحكم على المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر.

كانت قد قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة، بعد تعديه عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية.

حملت القضية رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، المتضمن بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر بوصول سارة محسن علي أمين وبصحبتها ابنتها الطفلة المتوفاة إلى رحمة مولاها مكة إسلام محمد حسين مهران، وبها بعض الإصابات والجروح وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها.

محكمة جنايات الجيزة الحكم الطفلة مكة جهات التحقيق قسم ثالث أكتوبر

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