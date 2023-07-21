صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتعزيز نشاط الموانئ المصرية

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان: "السيسي يوجّه لمواصلة تعزيز نشاط الموانئ إقليميًا وعالميًا والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ"، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.

وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، صرّح بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولًا إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها إلى مركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة.