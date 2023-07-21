في 4 خطوات.. طرق استغلال الأركان في زوايا المنزل بشكل عصري

ديكورات المنزل دائما تكون انعكاس لشخصية صاحبها، والتفاصيل الصغيرة هي التي تجعلها فريدة، وفي الكثير من الأحيان يولي الناس اهتمامًا للمناطق الرئيسية فقط في المنازل لتزيينها بالديكورات، ويتناسون الزوايا به، التي تكون في انتظار من يكتشفها.

وحسب موقع "my decour" البريطاني فهذه المساحات التي يتم تجاهلها تحتوي غالبًا على إمكانات غير مستغلة ، مما يوفر فرص كثيرة بعض القطع الديكورية الجذابة التي يمكن بها أن تعزز جمال المنزل أكثر.

وسواء كان ركن فارغ في غرفة المعيشة ، أو فجوة غير مستغلة بالكامل في الطرقة ، أو جزء مهمل في غرفة النوم ، يمكن تحويل هذه المناطق التي تبدو غير مهمة إلى نقاط محورية آسرة الجمال، مع القليل من الإبداع يمكن تحويل هذه المساحات التي تم التغاضي عنها إلى اركان من الأناقة وبث بها حياة جديدة في داخل المنزل.

- نصائح وأفكار لتجديد أركان وزوايا المنزل

وبحسب الموقع فقد شاركت سانية كانتوالا مصممة الديكور العالمية بعض النصائح والأفكار المتعلقة بالديكور لتجديد أركان وزوايا المنزل، وبث حياة جديدة في هذه المساحات المنسية.

1. اضافة الرفوف أو الخزائن:

يمكن استخدم تلك الزوايا للاحتفاظ بطاولة جانبية أو إضافة أرفف عمودية في غرفة النوم أو غرفة المعيشة، ستكون رائعة لوضع الكتب بها دون التهام المساحة المربعة للمنزل عندما يتم وضع مكتبة به، ويمكن باستخدام بقايا الخشب أو الحجر بناء ارفف غير منتظمة، او اختيار الرفوف المفتوحة في الجدران المريحة لإضفاء إحساس بالتهوية والوسع في المنزل.

وتعتبر الأرفف العائمة اختيار أنيق ولكنه بسيط لملء تلك الزوايا بشكل أنيق، ويمكن أن يتناسب بشكل أنيق مع المنازل الصغيرة.

2. إنشاء مكتب منزلي:

غالبًا ما توفر تلك الزوايا الفرصة لإعداد مكتب صغير، يمكن اختيار مكتب قابل للطي لتوفير أقصى قدر من المساحة، وتتلاءم تلك المكاتب مع المساحات بسلاسة مع التصميم الداخلي وهي اختيار ممتاز للمنازل المدمجة، أو المنازل الاستديو، وإذا لم يكن لديك مساحة كافية للمكتب ، فيمكن أيضًا استخدام الرف العائم فهو اختيار ملائم للمساحات الصغيرة.

3. ركن الإفطار:

إذا كان لديك ركن مهمل في غرفة المعيشة بجوار النافذة ، فيمكن تحويله إلى ركن مريح لتناول الطعام، كل ما يتم احتياجه هو أريكة معيارية أو طاولة صغيرة بها كراسي، ويمكن أن تكون تلك الكراسي قابلة للطي، فمع استمرار تقلص المنازل الحضرية ، تعد منطقة تناول الطعام المؤقتة طريقة ذكية للاستفادة من مساحة المطبخ، و تعتبر الزوايا طريقة رائعة لتناسب طاولة الطعام في مطبخ صغير أو غرفة معيشة.

4. حديقة عمودية:

تساعد إضافة لمسة من اللون الأخضر النابض بالحياة على خلق نعومة دون أن تكون ثقيلة بصريًا على الديكورات المختلفة سواء الكلاسيكية أو المودرن يمكن وضع نباتات ذات ارتفاع متغير لتعزيز المساحة فإذا كان الشخص يريد دائمًا رؤية شيء اخضر، يمكن عمل حديقة عشب عمودية أو كان يبحث عن مساحة لجلب المزيد من النباتات ، فإن الزوايا في الغرف هي افضل الاماكن لوضع تلك النباتات، و إذا كان لديه نوافذ تشكل ركن في غرفة المعيشة ولا يريد حجب الضوء أو تقييد الرؤية ، فيمكن اختيار النباتات الصغيرة، بدلاً من ذلك يمكن اختيار نبات طويل وغير كثيفًا.