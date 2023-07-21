البحر صباحًا ومهرجان المانجو مساءً.. توافد المصطافين إلى شواطئ السويس

يواصل شاطئ السوايسة استقبال المصطافين من داخل وخارج السويس خلال فصل الصيف لقضاء يوم ترفيهي على شاطئ خليج السويس الهادئ.

ويتضاعف أعداد الضيوف في السويس خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، وتزايد عدد المصطافين هذا الأسبوع بالتزامن مع مهرجان المانجو الأول في السويس والذي انطلق الخميس ومن المقرر أن يستمر 60 يومًا.

وقال مدير مشروع الشاليهات والشواطئ والنادي الاجتماعي بمحافظة السويس المهندس شعبان حمدان إن شاطئ السوايسة استقبل اليوم 890 مصطافًا، بينهم رحلتان من محافظات مختلفة.

وأشار حمدان خلال تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن انخفاض قيمة رسم دخول الشاطئ في مقابل الخدمة الجيدة والمنظر الجمالي الموجود بشاطئ السويس العام، أهم العناصر التي تجذب الأسر من جميع المحافظات المصرية خاصة محافظات القاهرة الكبرى والدلتا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في السويس.

أما شاليهات بورتوفيق فقد استقبلت رحلة مكونة من 120 ضيفًا ، وصلوا من محافظة القاهرة لقضاء أيام الويك إند بشاليهات السويس المطلة على الضفة الأخرى من مياه شاطئ السوايسة.

وأوضح مدير مشروع الشاليهات والشواطئ أنه يتابع باستمرار مدى رضا الضيوف عن مستوى الخدمة، سواء في شاطئ السوايسة أو شاليهات بورتوفيق.

وأعرب حمدان عن سعادته لعدم تراجع نسبة الإشغال عن ١٠٠% من وصلت إليها الشاليهات والشواطئ بالتدريج بداية من إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار مدير مشروع الشاليهات والشواطئ والنادي الاجتماعي إلى أن الخطة التي نفذها محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر لتجميل المدينة الباسلة وزيادة المساحات الخضراء والمنتزهات المفتوحة المجانية رفعت من أسهم محافظة السويس أمام الزوار وحولتها لمدينة جاذبة للسياحة الداخلية.

وأوضح حمدان أن السويس لم تعد مجرد بحر، بل أصبح في إمكان المصطاف أن يقضي يومًا مبهجًا بعد انتهاء الفترة المسموح خلالها نزول البحر، عن طريق التوجه لمنطقة سي فيو التي لا تبعد إلا أمتارًا عن الشاطئ أو السير على الكورنيش وصولًا لممشى أهل السويس وممشى النخيل.

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