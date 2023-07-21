الأكبر فى المساحة.. خبير أثرى: المتحف المصرى سيكون هدية مصر للعالم

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن مصر بدأت تستعيد دورها الحضاري، وليس فقط دورها السياسي، في تقديم مشروع المتحف المصري الكبير، موضحا أن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف من حيث المساحة، وعدد القطع الأثرية الموجودة به، وسيكون هدية مصر للعالم.

وتابع الدكتور مجدي شاكر، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم يحتاج لعشرات القرون من أجل تكرار نموذج المتحف المصري، ولن يتكرر، وسيتميز بميزة غير موجودة بالعالم كله، وهو أنه سيحتوي على ممتلكات الملك توت عنخ آمون بالكامل.

وأوضح الخبير الأثري أنه كان يتمنى أن يستعين محافظ الجيزة بطلاب كليات الفنون في الزمالك في حملات تطوير شوارع الجيزة، وأن يكون لهم دور في هذا الإطار، وأن يكون مشروعات تخرجهم متعلقة بهذه المشروعات.