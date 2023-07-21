ضبط 30 طن أعلاف مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك متابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية مكبرة على الأسواق بمركزيّ دمنهور وأبوحمص، أسفرت عن ضبط أحد مصانع الأعلاف يُدار بدون ترخيص ويقوم بتقليد علامات تجارية ووضع أسماء شركات كبرى على المنتج مما يُعد غشًا تجاريًا، وتم التحفظ على 30 طن أعلاف من المنتج النهائي وذلك بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز دمنهور تم ضبط 106 عبوات مواد غذائية، و62 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و192 عبوة عطور مجهولة المصدر و2 محل بيع مواد غذائية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.