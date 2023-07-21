"مطرح مطروح" لمحمود حميدة يقترب من نصف مليون جنيه خلال يومين

حقق فيلم «مطرح مطروح» بطولة الفنان محمود حميدة، أمس الخميس، إيرادات بقيمة 256 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 447 ألفًا و339 جنيهًا، خلال يومين من العرض.

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يُدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

ويشارك في العمل كل من: محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.