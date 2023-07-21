يضم 4 عائلات كنسية.. محطات في تاريخ نشأة مجلس كنائس الشرق الاوسط

أطلق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، نشرة تعريفية حول مجلس كنائس الشرق الأوسط.

وذكرت النشرة التعريفية أن مجلس كنائس الشرق الأوسط هو رابطة من الكنائس التي تؤمن بالرب يسوع المسيح إلهاً ومخلصاً حسب الكتب المقدسة، وكما جاء في قانون إيمان الرسل وقانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني.

وتسعى هذه الكنائس معاً لتحقيق دعوتها المشتركة لمجد الله الواحد المثلث الأقانيم: الآب والابن والروح القدس.



ويقع مقر مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي تأسس عام 1974، في بيروت بلبنان ، وهو هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع في الشرق الأوسط، وللمجلس مكاتب أخرى أهمها فى القاهرة، وعمان، والقدس، وقبرص.

ويستمد المجلس صلاحياته من الكنائس المسيحية الأعضاء مجتمعة ويضم في عضويته العائلات الكنسية الأربع:

- العائلة الأرثوذوكسية الشرقية: (الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وكنيسة أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذوكس، والكنيسة الأرمنية الرسولية)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

- العائلة الأرثوذوكسية: (كنيسة الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذوكس، كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذوكس، كنيسة الروم الأرثوذوكس في القدس، كنيسة الروم الأرثوذوكس في قبرص)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

- العائلة الإنجيلية: (السينودس الانجيلي الوطني في سوريا ولبنان، الاتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان، الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، سينودس النيل الإنجيلي لمصر، الكنيسة الأسقفية بالسودان، الكنيسة الإنجيلية بالسودان، الكنيسة المشيخية بالسودان، الكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت، الكنيسة البروتستانتية في الجزائر)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

- العائلة الكاثوليكية: في عام 1990 اكتمل هذا المجلس المسكوني بعضوية العائلة الكاثوليكية وتضم البطريركيات السبع في الشرق الأوسط: (الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية، كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، كنيسة الأقباط الكاثوليك، كنيسة السريان الكاثوليك، كنيسة بابل للكلدان، كنيسة اللاتين في القدس، كنيسة الأرمن الكاثوليك). وقد انضمت للمجلس في الجمعية العامة الخامسة التي عقدت في عام 1990.

وبذلك أصبح المجلس هيئة مسكونية بكل ما للكلمة من معنى.