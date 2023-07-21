توجيه الرئيس السيسى بتعزيز نشاط الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

فتحت عنوان: الرئيس: تطبيق المعايير الدولية للارتقاء بتصنيف الموانى المصرية عالميا، قالت صحيفة «الأهرام» وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانى المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية فى الشحن والتفريغ، والارتقاء بالتصنيف العالمى للموانى المصرية فى مجالى اللوجستيات والتجارة، فى إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن وزير النقل عرض خلال الاجتماع مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانى المصرية، خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة «تحيا مصر» المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتعاون المتنامى مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية فى هذا الإطار.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان «انتهاء التصحيح وتقدير الدرجات لمواد الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل»، قالت صحيفة «الأهرام»، تواصل كنترولات الثانوية العامة أعمال تصحيح مواد الرياضيات والأحياء والفلسفة والمنطق وتنتهي كل أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بالشعب الثلاث منتصف الأسبوع المقبل لتدخل النتيجة مراحلها النهائية من المراجعة وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل وتجهيز النتيجة بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية فى مختلف المواد لن يقل عن العام الماضى أما المجاميع فستكون مطمئنة وستحصل شريحة من الطلاب على مجاميع تفوق 90% حيث تقسم نتيجة الثانوية العامة لشرائح تعبر عن مجاميع الطلاب حسب اجتهاد كل منهم فى الامتحانات، ولن يظلم أي طالب، ولا صحة لما يتردد حول رغبة الوزارة خفض وتقليل المجاميع لتقليل شريحة الملتحقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية.

واقتصاديا، وتحت عنوان: مصر تستضيف اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قالت صحيفة «الجمهورية»، تستعد مصر لاستضافة اجتماعات «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» بمدينة شرم الشيخ، سبتمبر المقبل، بحضور 3 آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة، يشاركون في النقاشات الثرية لهذه المنصة العالمية، بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية بالدول الأعضاء.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتحضيرية المشتركة بين وزارة المالية، وممثلي البنك؛ من أجل توفير مقومات النجاح لهذا الحدث المهم، الذي يتضمن إقامة معرض للشركات المصرية والأجنبية؛ يسهم في فتح آفاق رحبة لتطوير البنية التحتية.

ومازلنا في الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان: إطلاق نظام إلكترونى لإدارة ومتابعة مشروعات «التمويل الميسر»، قالت صحيفة «الجمهورية»، أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط استعرضت أهم ملامح النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، لافتة إلى أن النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كل المستويات بين الوزارة وكل الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.