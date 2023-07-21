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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

العام الدراسي
العام الدراسي

بدأ العد التنازلي لبدء السنة الدراسية الجديدة شغل بال الطلاب معرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 عبر جوجل، حيث شغل بال أولياء أمور الطلاب والطلبة تترقب بداية العام الدراسي في المدارس والجامعات، وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم العالي.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

وتُعلن الخريطة الزمنية الكاملة بالعام الدراسي، وبما في ذلك موعد الفصلين الدراسيين والإجازات وكافة أيام الحضور الفعلية وموعد الامتحانات الشفوية والنظرية بصفوف النقل والإعدادية وفي المرحلة الثانوية الفنية وبالمرحلة العامة، سوف تحدد وزارة التربية والتعليم بمصر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة تواريخ البدء للدروس لكافة المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية وقي المدارس الأهلية في مختلف اللغات.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

ومن المفترض أن ستعلن وزارة التربية والتعليم بمصر عن ميعاد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 بشهر يوليو القادم، ويتم بداية العام الدراسي بتاريخ الأول من شهر أكتوبر لعام 2023م.

والترم الأول سيستمر لفترة 14 أسبوعا، وسوف يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بيوم 14 يناير في عام 2024، وتبدأ فترة الفصل الدراسي الثاني بالحادي عشر في شهر فبراير عام 2024م، وسيتنتهي السنة الدراسية لكافة المستويات بالثامن من شهر يوليو عام 2024م.

متى البدء في قبول طلبات الالتحاق في العام الدراسي الجديد؟

وتستمر وزارة التربية والتعليم بقبول طلبات التقديم للالتحاق في المدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي وفي مرحلة رياض الأطفال بالسنة الدراسية 2023-2024.

وسوف تستمر عملية التقديم للالتحاق في المدارس في السنة الدراسية الجديدة وذلك طوال شهر يونيو وإلى نهايته، بالمنصة الإلكترونية الموحدة لكافة المحافظات في البلاد.

وتستقبل وزارة التربية والتعليم بمصر أيضاً طلبات الالتحاق في الصف الأول في مرحلة “رياض الأطفال” في للمدارس الرسمية واللغات أيضاً في ذات  الفترة.

المدارس والجامعات.. موعد بدء الدراسة 2024 في مصر

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 والإجازات المتبقية لنهاية العام

وعقب انتهاء التقديم الإلكتروني، سوف تبدأ المدارس الحكومية في الفترة من شهر أول يوليو وإلى نهاية الشهر بطباعة وتحميل كافة بيانات المتقدمين لها، وذلك لكي تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة باتخاذ إجراءات القبول طبقا للقواعد المنظمة.

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