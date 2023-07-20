المدارس والجامعات.. موعد بدء الدراسة 2024 في مصر

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر.. تساءل الطلاب من مختلف الفرق الدراسية في المدارس والجامعات، عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، وهو ما تكشفه «الدستور» في السطور التالية:

وتزايدت عمليات بحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء الدراسة 2023 في مصر وذلك لمعرفة التوقيت الرسمي لانطلاق العام الدراسي الجديد من أجل الاستعداد له.

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا في شهر أغسطس المقبل، للكشف عن ملامح العام الدراسي الجديد، ويكشف في المؤتمر إعلان موعد بدء بدء الدراسة 2023 في مصر والخريطة الزمنية الموضحة لملامح العام الدراسي المقبل، موعد امتحانات الفصلين الدراسيين، وموعد إجازة نصف العام والإجازة الصيفية.

كما أن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 لن يتم قبل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي يتم على أساسه إعتماد الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد، وبمجرد انعقاد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للإعلان عن موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2024.

نتيجة الثانوية العامة 2023

من ناحية أخرى، يترقب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة 2023، حيثُ أيام قليلة وتنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل نهائي استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

ووفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في أوائل شهر أغسطس القادم بجميع محافظات الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

كان طلاب الثانوية العامة 2023، قد انتهوا من أداء الامتحان الخميس 13 يوليو 2023، وينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الامتحانات بداية أغسطس المقبل، حيث من المقرر في مؤتمر صحفي يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.