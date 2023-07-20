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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 والإجازات المتبقية لنهاية العام

اجازة
اجازة

الإجازات الرسمية لشهر يوليو ٢٠٢٣ والإجازة المتبقية خلال العام من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من الموظفين والعاملين بالمحافظات، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الموظفين والعاملين بكافة محافظات جمهورية مصر لمعرفة موعد الاجازات الرسمية لشهر يوليو ٢٠٢٣ والإجازة المتبقية خلال العام، إستعداداً لها ولتمضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب والأصدقاء بعيداً عن روتين العمل اليومي وضغوطات الحياة.

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة موعد الإجازات الرسمية لشهر يوليو ٢٠٢٣ والاجازة المتبقية خلال العام، يرصد “الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير لمعرفة الإجازات المتبقية فى عام 2023 للحصول عليها في مواعيدها المحددة، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإليكم التفاصيل.

الإجازات المتبقية فى عام 2023 بعد إجازة ثورة 23 يوليو

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445-2023 وأبرز رسائل التهنئة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاعين العام والخاص

  • الجمعة 21 يوليو
  • السبت 22 يوليو
  • الأحد 23 يوليو
  • الجمعة 28 يوليو
  • السبت 29 يوليو

الإجازات المتبقية فى عام 2023

إجازات شهر سبتمبر

  • إجازة المولد النبوى الشريف: يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023
  • إجازات شهر أكتوبر
  • إجازة عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" : يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

إجازة ثورة 23 يوليو 2023

قرر مجلس الوزراء منح العاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة في الدولة إجازة، في ذكرى ثورة 23 يوليو 2023، وذلك يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، ليكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

أصدر المجلس قرارًا بأن اليوم الخميس الموافق يوم 20 يوليو 2023 هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وفي الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وفي شركات القطاع العام، وبشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق في اليوم الأول في شهر المحرم في عام 1445 هجرية.

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