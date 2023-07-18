موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاعين العام والخاص

يزداد البحث عن إجازة رأس السنة الهجرية 2023 بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن موعد غرة شهر محرم للعام الهجري 1445 والذي يوافق الأربعاء 19 يوليو 2023.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

في هذا التقرير نعرض إجازة رأس السنة الهجرية 2023 التي حددتها الحكومة ووزارة العملل للقطاعين العام والخاص وعدد من رسائل التهنئة بمناسبة العام الجديد.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام.

وجاء ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية للخميس 20 يوليو بدلا من الأربعاء 19 يوليو وهو الموافق الأول من محرم 1445، وذلك في ظل توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وحددت وزارة العمل إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يوم الخميس 20 يوليو 2023.

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو

وجاءت ذكرى ثورة 23 يوليو ليكون يوم اجازتها شاملًا الإجازة التي تبدأ من يوم 20 بمناسبة رأس السنة الهجرية، وبذلك يحصل العاملين على إجازة بداية من

الخميس 20 يوليو 2023 بمناسبة رأس السنة الهجرية

الجمعة 21 يوليو 2023 اجازة رسمية

السبت 22 يوليو 2023 اجازة رسمية

الاحد 23 يوليو 2023 اجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1445

اللهُم إنّا نسألك خير هذه السنة ونعوذ بك من شرّها واجعلها سنة العوض الجميل بعد الصبر الطويل

كل عام ونحن إلى الله أقرب، ربنا يجعله عام مُبارك علينا جميعًا.

اللهم اجعله شفاءً لكل مريض وفرج لكل مهموم ونصر لكل مظلوم وتيسير رزق لكل معثر وستر لبنات المسلمين وهبه للزريه الصالحه لكافة عبادك يا كريم.

اللهم اجعله عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون واجعله عام أمن وأمان وسلامة واطمئنان على مصر وسائر بلاد المسلمين.

إنَّه أول يوم في السنة الهجرية الجديدة، ربِّ اجعله يومًا مباركًا وعامًا مباركًا يا أرحم الراحمين.