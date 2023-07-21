خلال حملات تفتيشية.. إعدام طن أطعمة فاسدة فى دمياط

قال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الطب الوقائي، كثفت الرقابة وحملات التفتيش، وذلك في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمجان.

وتضمنت الحملات المرور على 104 منشآت، و71منشأة تدار بدون ترخيص، و4 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، كما تم تحرير 165 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وتم ضبط 1.161 طن أغذية مجهولة المصدر عبارة عن جبن أبيض ومخللات ومش ومشبك وجبن رومي مبشور.

وتم إعدام 667 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 249 لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله، وتم سحب 22 عينة متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.