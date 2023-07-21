مع ارتفاع درجات الحرارة.. الفئات الأكثر تضررًا من موجة الحر

بعض الأشخاص يعانون من أمراض مزمنة تشكل خطورة صحية عليهم، وخاصة في فصل الصيف وأثناء موجات الحر الشديدة.

وهناك العديد من المخاطر الصحية التي يجب أن نكون حذرين منها خلال فترة موجات الحر الشديدة، ففي فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن تتعرض للجفاف والحساسية وغيرها من الأمراض.

الفئات الأكثر تضررًا

وفقًا لموقع "health"، يُصاب بعض الأشخاص بالكثير من الأمراض نتيجة تعرضهم لموجة الحر الشديدة وتغير الأحوال الجوية:

1 - أصحاب الأمراض المزمنة

إذا كنت تعاني من الأمراض المزمنة يجب أن تتجنب موجة الحر الشديدة لأن مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، تبدأ الأوعية الدموية للشخص بالتفتح، وهو ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر لدفع الدم في جميع أنحاء الجسم.

2 - الأطفال والرضع

يعاني الأطفال والرضع في فترة موجة الحر الشديدة ومن ضمن الأمراض التي يمكن أن تصيبهم “الحساسية - الانفلونزا - جفاف الجلد - التهاب الجلد - حساسية العين”.

3 - كبار السن

تهدد موجة الحر الشديدة كبار السن خصوصًا إذا كان لديهم أمراض مزمنة مثل: أمراض قلب - أوعية دموية - سمنة مفرطة - أمراض مزمنة أخرى - الجفاف.

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

1 - إذا كنت تعاني من الأمراض المزمنة يجب أن تتناول كمية مناسبة من المياه التي يحتاجها جسمك، وأيضًا يجب أن تهتم بشرب الكثير من السوائل مثل العصائر الطبيعية التي ستحمي جسمك من الرطوبة والجفاف.

2 - ينبغي الانتباه إلى الخروج من المنزل في الصباح الباكر وتجنب الخروج إلا في الحالات الضرورية خاصة في فترة الظهر والعصر، حيث يكون الطقس شديد الحرارة في هذا الوقت.

3 - لا تنسى ارتداء القبعات والنظارات الشمسية للحماية من أشعة الشمس الضارة، والملابس يجب أن تكون قطنية خفيفة وألوانها بيضاء، مع الابتعاد عن الألوان الغامقة.