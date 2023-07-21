"يافرحة ما تمت".. إصابة عريس وعروسة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب عريس وعروسته، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وبداخلها عريس وعروسته يرتديان ملابس الزفاف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة، ونقلهما إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن العريس يدعي "م.ن.ب" 33 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وكدمات، والعروسة "د.ن.ر" 29 سنة، مقيمة بمحافظة المنيا مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، فيما رفض النقل مصاب ثالث "ح.ع.ح" 60 سنة، وتم أخذ إقرار عليه.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلي قسم الاستقبال إلي مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.