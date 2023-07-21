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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: التحالف الوطنى قدّم صورة جديدة للعمل الأهلى بالمجتمع

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رسمت صورة جديدة لمفهوم العمل الأهلي داخل المجتمع، وذلك من خلال المساعدات وأوجه الدعم المختلفة لكل المواطنين في جميع المحافظات، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين، مما يؤكد أن هذا التحالف أحيا الدور المجتمعي لمؤسسات العمل الأهلي التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نسيج الجهود الحكومية وغير الحكومية التي تدعم المواطن وتضعه أولوية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تحتاج مزيدا من تقديم المساعدات والدعم للمحتاجين.

ولفتت النائبة ميرال جلال الهريدي، في بيانٍ لها، إلى أن جهود التحالف الوطني بعد إعلانه صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة منذ أيام، علاوة على توفير شقق بالإيجار من أجل عملية التسكين لهم تعد لافتة إيجابية، تؤكد أن التحالف أصبح يمثل شريكًا أساسيًا في المجتمع ويتحمل مسئولية كل المواقف والأحداث التي تحدث داخل المجتمع شأنه شأن الحكومة، مما يسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، أعطى شرعية كبيرة لعمله، من خلال تنظيم مهامه وأهدافه وتحركاته داخل المجتمع، مع وضع العديد من اللوائح والقواعد المنظمة لعمله، بما تشمله من مؤسسات أهلية أخرى تحتاج لقواعد لتنظيم مهامه وأدواره المجتمعية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن جهود التحالف ساهمت في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتقديم نموذج مختلف وفريد من نوعه لتحقيق التكامل المجتمعي في مصر، ومعاونة الحكومة في مهامها تحقيقًا في النهاية لأهداف استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

الأسر الأولى بالرعاية الأمن القومي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجهود الحكومية النائبة ميرال جلال الهريدي انهيار عقار حدائق القبة حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي

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