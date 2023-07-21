"السمسمية" تشعل حفل انطلاق مهرجان المانجو فى السويس

انطلق مهرجان المانجو الأول بمحافظة السويس، وسط فعاليات احتفالية مبهجة بمنطقة الكورنيش الجديد، تحت رعاية محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر.

بدأ المهرجان بمسيرة انطلقت مع غروب الخميس، تقدمها عدد من الدراجات النارية ذات الألوان المميزة والرايات التي تحمل شعار المهرجان.

وتكون الجزء الثاني من المسيرة عشرات الشباب والفتيات من هواة رياضة التزلج، إلى جوار حملة الأعلام الضخمة، حيث كسا علم مصر وعلم محافظة السويس عرض طريق كورنيش السويس.

وانطلق المهرجان بشكل فعلي مع وصول التوكل لأول الكورنيش عند بداية ممشى أهل السويس، حيث البوابات المؤدية للسرادق المخصص لبيع المانجو.

وقدمت فرقة السمسمية عروضا فنية نالت إعجاب الحضور، وتفاعل الموجودون مع عروض السمسمية بشكل كبير.

وشارك بالمهرجان أكثر من ٦٠ عارضًا لجميع انواع المانجو مثل: السكري والفص والعويس والذبدة، بأسعار تنافسية أرخص من مثيلاتها بالأسواق.

وقال عضو مجلس الشيوخ أحمد خشانة المسؤول عن تنظيم المهرجان أن جميع ثمار المانجو المعروضة بالمهرجان (أورجانيك) لم يستمر تسميدها بأي كيماويات للتعجيل من عملية النضج.

وأشار خشانة إلى سعادته بالشكل الذي وصلت إليه محافظة السويس بعد انجازات الرئيس السيسي، وأوضح أن محافظ السويس لم يقصر بأي شكل من أشكال الدعم.

وقال أمير محمد أحد تجار المانجو العارضين بالمهرجان أن المواطن لن يستغرق دقائق داخل سرادق المهرجان حتى يلاحظ فارق السعر عن المانجو بالاسواق.

وتقول أم هايدي، ربة منزل ، أن أسعار المانجو الموجودة بالمهرجان أرخص كثير من المانجو في الخارج.

وقال سيد محمد، موظف، أنه اشترى نوعين من المانجو، بسبب مذاقها وطعمها.

ويستمر مهرجان المانجو في السويس لمدة 60 يومًا حتى يتمكن كل محبي المانجو من شراء كل ما يحتاجونه من الثمرة الصيفية ذات الشعبية الكبيرة في مصر.

مهرجان المانجو الأول في السويس

مهرجان المانجو الأول في السويس

مهرجان المانجو الأول في السويس

مهرجان المانجو الأول في السويس

مهرجان المانجو الأول في السويس

مهرجان المانجو الأول في السويس

مهرجان المانجو الأول في السويس

مهرجان المانجو الأول في السويس