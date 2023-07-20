قوافل طبية تجوب شوارع مدينة حلايب لفحص المرضى ضمن "حياة كريمة"

عملت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"على تطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، ووفرت المبادرة الأجهزة المتطورة، لتسهيل عمليات الكشف والتشخيص، وذلك لتقديم خدمات صحية للسكان بعدما عانوا لسنوات بسبب اختفائها من قراهم، ونظمت المبادرة القوافل الطبية التي تجوب الشوارع، وتبحث عن المرضى لتقديم العلاج والكشف اللازم لهم بالمجان.

المبادرة توفر الأشعة والتحاليل اللازمة للمرضى بالمجان

"نهى مسعود" تبلغ من العمر ٣٥ عامًا، تقطن في مدينة حلايب جنوب مصر، عانت هي وسكان القرية بسبب عدم وجود خدمات داخل المدينة، وذلك تسبب في الكثير من المشاكل للسكان كان أكبرها المشاكل الصحية، وتمنت فقط أن تنتهي تلك الأزمة وأن يتوفر الخدمات داخل المدينة، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحققت كل أحلام السكان من خلال توفير الخدمات لهم.

وقالت "نهى" لـ"الدستور" إنها وسكان المدينة عانوا لسنوات طويلة من الإهمال والتهميش على كل المستويات، خاصًة في ملف الصحة، في ظل افتقار قراهم الخدمات الصحية، وغياب كثير من التخصصات عنها.

وذكرت أن أغلب الأطباء من أبناء حلايب كانوا يخرجون منها للعمل في القاهرة، وغيرها من المحافظات، في ظل افتقار المنطقة للخدمات، ما أثر سلبًا على صحة الأهالي الذين عانوا كثيرًا للحصول على الخدمات الطبية، موضحة أنها مرت بتجربة شخصية صعبة، بعدما عانت والدتها من المرض الخبيث، إلى أن توفاها الله منذ عام بعد صراع طويل جدًا معه، وطوال فترة المرض عانينا من عدم وجود طبيب في قريتنا أو في القرى المجاورة يمكنه مساعدتنا، لذا كنا نضطر للسفر إلى القاهرة كل ٣ أشهر لإجراء الفحوصات الطبية وشراء الأدوية، وكان الطبيب يطلب منا دائمًا الاستقرار في القاهرة حتى يتمكن من متابعة حالة والدتها عن قرب.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية جاءت لتوفر للسكان ما كانوا يظنوه مستحيلًا، وذلك عن طريق القوافل الطبية الدورية التي تضم كل التخصصات، وتعمل بنظام ثابت دقيق، وأوضحت أن هذه القوافل تزور القرى وتجوب الشوارع وتطرق المنازل، لتوقيع الكشف الطبي الشامل على الأهالي، مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من أشعة وتحاليل لتشخيص الأمراض، مع صرف الأدوية من سيارة الصيدلة التابعة للقافلة، وتوجيه المريض لأقرب مستشفى حال احتياجه إليه، موجها الشكر لكل القائمين على المبادرة من المساعدات التي قدموها لخدمة السكان والارتقاء بهم وتوفير الخدمات الصحية لهم.

كما وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة السكان، ووفرت لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.