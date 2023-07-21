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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الجمعة 21 يوليو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 21 يوليو 2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، التي جاءت على النحو التالي:

 

برج الثور: 

من الممكن أن تتلقى دعوة لحضور مناسبة اجتماعية أو ثقافية تزيد من اتساع دائرة معارفك وتفتح لك آفاقاً جديدة، و قد تواجه بعض التحديات اليوم، ولكن لديك القوة الداخلية للتغلب عليها. ثابر وسوف تنجح.

 

قد تشهد بعض التغييرات في حياتك المهنية أو المالية تستوجب منك التكيف والمرونة، وعلى الصعيد العاطفي، قد تشعر بالحاجة إلى المزيد من الانسجام والتفاهم مع شريك حياتك.

 

برج العذراء: 

يوم ملئ بالنشاط والحيوية ينتظرك، قد تحصل على فرصة للسفر أو التعلم أو التطوير المهني. قد تستفيد من دعم أو مساعدة شخص مقرب لك في حل مشكلة أو تحقيق هدف، وعلى الصعيد العاطفي، قد تجد نفسك مهتماً بشخص جديد يثير انتباهك بذكائه وثقافته.

 

قد يكون اليوم مليئًا بالاختلاف في الآراء سواء كان مكان عملك أو منزلك، حاول ألا تبالغ في التحليل أو ترضي أي شخص، كن عمليًا ومنظمًا اليوم، قم بتنظيم أفكارك وترتيب أولوياتك لتحقيق أفضل النتائج.

 

برج الجدي : 

يوم مناسب للتخطيط والتنظيم والانضباط، قد تحقق إنجازات مهمة في عملك أو دراستك تزيد من ثقتك بنفسك وسمعتك بين الآخرين، و قد تشعر بالتحديات العملية اليوم، لكن العزيمة والتفاني ستساعدك على تجاوزها العقبات.

 

قد تستطيع تحسين وضعك المادي بالادخار أو الاستثمار بحكمة، وعلى الصعيد العاطفي، قد تشهد علاقتك بشريك حياتك استقراراً وهدوءاً.

 

قد تكون في مزاج متعكر قليلاً اليوم، احتفظ بكل طاقتك لمواجهة الصعاب، وقد تصادف أشخاصًا يحاولون تحدي مصداقيتك.

 

لا تأخذ الأمر على محمل شخصي، وقد تقابل شخصًا مختلفًا تمامًا عنك ولكنك ستؤثر على انطباعك ، حسب توقعاتك اليومية.

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