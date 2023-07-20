من شاطئ الغرام.. موفدة "إكسترا نيوز" تعدد مزايا مصيف مرسى مطروح

قالت مريم حسين، موفدة إكسترا نيوز من مرسى مطروح، إن الأجواء في مرسى مطروح صيفية بامتياز ودرجة الحرارة معتدلة، مشيرة إلى أنه يوجد توافد كبير للجمهور على الشواطئ.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، برنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تتواجد في شاطئ الغرام، وهو أحد أهم الشواطئ الموجودة بمرسى مطروح، مشيرة إلى أنه اسم على مسمى لأن من يزوره يغرم بجماله ويعقد النية للعودة إليه مرة أخرى.

وتابعت، أن هذا الشاطئ ممتد من عام 1950،وتم طرح فيلم "شاطئ الغرام"، بطولة الفنانة ليلى مراد، بنفس العام، وسمي هذا الشاطئ نسبة للفيلم، كما اكتسبت الصخرة اسم صخرة ليلى مراد والتي قدمت عليها عدد من أغاني الفيلم.

أهم مميزات الشاطئ

وأشارت إلى أن الشاطئ يبعد 17 كيلو متر عن مرسى مطروح، وهو مجهز بألعاب مائية مختلفة، كما يوجد ألعاب شاطئية من كرة القدم والكرة الطائرة، موضحة أن المحافظة قامت بتطوير الشاطئ بإنشاء 18 شالية مجهزة للأهالي، و7 محال تجارية وكافيتريات ومطاعم، وتم إنشاء ممشى خرساني ممهد لتسهيل الحركة، كما تم إنشاء مسرح ليلى مراد، لتقديم حفلات فنية متنوعة.