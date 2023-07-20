"التنسيقية" تشارك في الاحتفال بالعام الهجري بجنوب سيناء

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولفيف من قيادات المحافظة ووزارة الأوقاف و سليمان جمعه عضو التنسيقية.

وأدى محافظ جنوب سيناء ومرافقيه صلاة العشاء ثم بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عفيفي، ثم كلمة وزارة الأوقاف وألقاها وكيل الوزارة بالمحافظة وتناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ثم ابتهالات للمبتهل محمود المشد.