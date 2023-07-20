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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تشارك في الاحتفال بالعام الهجري بجنوب سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولفيف من قيادات المحافظة ووزارة الأوقاف و سليمان جمعه عضو التنسيقية.

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وأدى محافظ جنوب سيناء ومرافقيه صلاة العشاء ثم بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عفيفي، ثم كلمة وزارة الأوقاف وألقاها وكيل الوزارة بالمحافظة وتناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ثم ابتهالات للمبتهل محمود المشد.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة الأوقاف العام الهجري سليمان جمعه اللواء خالد فودة

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