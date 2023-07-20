لا يفوتك هذا المساء| الجيش الصومالى يقضى على إرهابيين.. وصفقات الأهلى بصيف 2023

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الشهر.. ويجب توخي الحذر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة متوقع استمرارها حتى نهاية الشهر، لافتة إلى أن الحرارة انخفضت بشكل طفيف، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يجعلنا نشعر بارتفاع شديد درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الرئيس السيسى يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن السيدة ميلوني أشادت بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها، معربة عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس، ومؤكدة الحرص على تعزيز التواصل البناء مع سيادته لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

حددت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الخميس، جلسة تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي؛ للمرة الثالثة في اتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها المنتج الفني "فطين" يوم 3 أغسطس المقبل.

تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023 يفيد تضرره منـ.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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اليونان تكافح حرائق الغابات مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

خمدت حرائق الغابات في أنحاء اليونان ببطء يوم الخميس، بعد أن دمرت مساحات من الغابات وعشرات المنازل في الأيام الماضية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مما يهدد بتفشي حرائق جديدة.

وتوقع الخبراء أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية "113 درجة فهرنهايت" في الأيام المقبلة. من جانبها قالت وزارة الثقافة.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الجيش الصومالي يقضي على عشرات العناصر الإرهابية

قضت وحدات من الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين في عملية عسكرية مخططة على 100 عنصر إرهابي وسط الصومال.

وجرت العملية العسكرية وفق وكالة الأنباء الصومالية في منطقتي عيل قرع وغل لباح، الفاصلتين بين إقليمي شبيلي الوسطى وغلغدود بوسط الصومال. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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بعد إمام عاشور.. صفقات الأهلي المنتظرة في صيف 2023

أصبحت صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري 2023، المتصدر لعمليات البحث عبر محرك "جوجل" مؤخرًا.

يأتي ذلك نظرًا للتحديات الكثيرة والصعبة التي تنتظر الأهلي الموسم القادم، مثل الدوري الممتاز وكأس مصر نسخة الموسم الحالي 2022 /2023 والموسم المقبل 2023 /2024، بالإضافة لكأس السوبر المصري وكأس الرابطة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"معلومات الوزراء" يستعرض مراحل تطور العلاقات المصرية الإفريقية منذ 2014 (صور)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر منصاته الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، 12 منشورًا بالإنفوجراف على مدار الأسبوع الماضي، حول تطور العلاقات المصرية الإفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، ومشاركته في قمة منتصف العام بالاتحاد الإفريقي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر الإذاعة الداخلية بالنادي خلال توجهه إلى المؤتمر الصحفي السيدات اللاتي يرتدين بنطالا ضيقا علي حد تعبيره، وهددهم بالمنع من دخول النادي وشطب عضويتهن وانتقد أيضًا الرجال الذين يوافقون علي تصرفات زوجاتهم وبناتهم على حد تعبيره. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لترشيد الاستهلاك والتحكم فى فاتورة الكهرباء

تزداد أهمية ترشيد الكهرباء، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، والتي تدفع البعض لاستخدام مكيفات الهواء، بهدف تخفيض درجة الحرارة أكبر قدر ممكن، لذا مهم ترشيد الطاقة الكهربائية لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك واتباع بعض العادات غير الصحيحة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4454056