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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا

جريدة الدستور

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن السيدة ميلوني أشادت بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها، معربة عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس، ومؤكدة الحرص على تعزيز التواصل البناء مع سيادته لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات. 


من جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لرئيسة وزراء إيطاليا، مؤكدا ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، واستغلال الآفاق الواسعة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.

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