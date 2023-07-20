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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرتضى منصور: "أي واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

مرتضى منصور
مرتضى منصور

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر الإذاعة الداخلية بالنادي خلال توجهه إلى المؤتمر الصحفي السيدات اللاتي يرتدين بنطال ضيق علي حد تعبيره، وهددهم بالمنع من دخول النادي وشطب عضويتهن وانتقد أيضًا الرجال الذين يوافقون علي تصرفات زوجاتهم وبناتهم على حد تعبيره.

يأتي ذلك في اطار المؤتمر الذي يعقد، حاليًا، بصالة محمد حسن حلمي داخل نادي الزمالك، وهو المؤتمر الذي وصفه منصور بالعالمي، موجّهًا الدعوة لجميع وسائل الإعلام، بجانب منصات السوشيال ميديا، لحضور فعاليات هذا المؤتمر الذي أكد أنه لكشف الحقائق أمام الجمهور الأبيض .

ومنح الجهاز الفني للفريق الول لكرة القدم بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، إجازة 5 أيام للاعبين عقب انتهاء مباريات بطولة الدوري العام التي احتل فيها الفريق المركز الثالث، عقب تعادله في المباراة الأخيرة مع فاركو بنتيجة ٢/٢.

مرتضى منصور الزمالك الإذاعة الداخلية المؤتمر الصحفي السيدات النادي محمد حسن حلمى

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