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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

تجديد حبس هشام ربيع
تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي

حددت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الخميس، جلسة تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي؛ للمرة الثالثة في اتهامه بسرقة شيكات وايصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها المنتج الفني «فطين» يوم ٣ أغسطس المقبل. 

تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023 يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة، زوج الفنانة بوسي؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته «كفتة الفوال»، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو"، باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

تبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها «بوسي»، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه في أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع «إيزي سبورت» الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.

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