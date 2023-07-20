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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونان تكافح حرائق الغابات مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

حرائق الغابات
حرائق الغابات

خمدت حرائق الغابات في أنحاء اليونان ببطء يوم الخميس، بعد أن دمرت مساحات من الغابات وعشرات المنازل في الأيام الماضية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مما يهدد بتفشي حرائق جديدة.

وتوقع الخبراء أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) في الأيام المقبلة. من جانبها قالت وزارة الثقافة إن جميع المواقع الأثرية، بما في ذلك نصب الأكروبوليس، ستغلق بين الساعة 12 ظهرًا و 5:30 مساءً (0900-1430 بتوقيت جرينتش) حتى 23 يوليو، بحسب وكالة رويترز الامريكية.

ولا يزال رجال الإطفاء يكافحون بدعم وتعزيزات من إيطاليا وفرنسا وإسرائيل، للسيطرة على حريق غربي أثينا دمر منازل ودفع إلى الإخلاء في وقت سابق من الأسبوع.

يوم الخميس، اشتد حجم الحرائق في منطقة غربي العاصمة وكذلك جزيرة رودس ولاكونيا بجنوب اليونان، والتي تم التغلب عليها في الأيام الأخيرة، مما أجبر السلطات على إخلاء المزيد من القرى.

وقال إيوانيس أرتوبويوس المتحدث باسم خدمة الإطفاء في إفادة تلفزيونية "قواتنا تواجه انتعاشًا كبيرًا في غرب أتيكا ورودس ولاكونيا".

وفي رودس، يكافح رجال الإطفاء حريقا من الجو والبر اندلع يوم الثلاثاء في منطقة جبلية كثيفة الأشجار، مما أجبر الناس على الفرار.

كانت البلاد قد تعافت للتو من أول موجة حر كبيرة في الصيف قبل أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى يوم الخميس لتصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

حرائق الغابات اليونان الغابات المنازل درجات الحرارة

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