ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد إمام عاشور.. صفقات الأهلي المنتظرة في صيف 2023

إمام عاشور
إمام عاشور

أصبحت صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري 2023، المتصدر لعمليات البحث عبر محرك “جوجل” مؤخرا.

يأتي ذلك نظرا للتحديات الكثيرة والصعبة التي تنتظر الأهلي الموسم القادم، مثل الدوري الممتاز وكأس مصر نسخة الموسم الحالي 2022/2023 والموسم المقبل 2023/2024، بالإضافة لكأس السوبر المصري وكأس الرابطة.

أما على المستوى القاري، لديها تحديات لا تقل قوة عن سابقتها المحلية، وهي دوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي، والسوبر الإفريقي، وأخيرا كأس العالم للأندية بنظامها الحالي.

ويسعى مسئولو الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، من أجل الاستمرار في حصد البطولات الواحدة تلو الأخرى واعتلاء منصات التتويج بالألقاب لأطول فترة ممكنة. 

الأهلي يضم عاشور وسوزا يقترب

نجح النادي الأهلي، في تدعيم مركز خط الوسط بنجم الزمالك السابق والعائد من تجربة احتراف قصيرة في نادي ميتلاند الدنماركي إمام عاشور، وذلك لمدة 5 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وتعد صفقة إمام عاشور هي أولى صفقات المارد الأحمر هذا الصيف، حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع الأهلي في صيف 2028.

ويأتي تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، بعد رحيل حمدي فتحي للاحتراف في الوكرة الإماراتي.

وتمت صفقة إمام عاشور للقلعة الحمراء مقابل 3 مليون دولار، تم سداد 1.5 مليون دولار منها للنادي الدنماركي كسقط أول، بينما سيتم سدد القسط الثاني من الصفقة بعد 6 شهور.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة فى الدوري المصري 2023

أما البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، أصبح على بعد خطوات قليلة جدا من الانضمام للأهلي، بعد وصول المفاوضات بين اللاعب وإدارة ناديه الكوري والأحمر، لمراحل متقدمة للغاية والاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة بين الأطراف الثلاثة.

ومن المقرر أن يصل اللاعب للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع للكشف الطبي، ومن ثم الإعلان رسمي عن انضمامه للأحمر، لتكون ثاني صفقاته في الميركاتو.

الأمور المالية تهدد صفقة سليم 

أصبحت صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي للأهلي، مهددًة بالفشل بسبب تمسك الفريق المغربي بالحصول على 3 مليون دولار، وهو العرض الذي رفضه النادي الأهلي، وانتهت التفاوضات عند 1.5 مليون دولار فقط.

ليست الأمور المالية فقط، التي ستكون عائقا كبيرا في صفقة رضا سليم، هناك أيضا وجود منافسة ثلاثية شراسة من جانب الزمالك وبيراميدز والوحدة الإماراتي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، الذي طلب التعاقد مع لاعب الجيش الملكي المغربي.

بوبو ومرعي مازالت حائرا 

 مازالت صفقة انتقال نجمي فريق فيوتشر محمد بوبو ومحمود مرعي للأهلي حائرا بين إدارة الناديين، بسبب تمسك كل طرف  من الاطراف بموقفه حول بعض الأمور المالية.

الاهلى إمام عاشور الميركاتو الصيفي 2023 صفقات الأهلي في صيف 2023 صفقة امام عاشور صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو

الأكثر قراءة

بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

مصطفى بكرى ينعى إسماعيل عتمان ويكشف دوره فى ثورة يناير 2011

سامى شرف: عبدالناصر كان يقول للوزراء فى الاجتماعات "اللى ناوى يوافقنى فى كل حاجة ما يقعدش"

مرتضى منصور: "أي واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة حول أزمة انقطاع الكهرباء.. تنتهى فى ذلك الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق