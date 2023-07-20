بعد إمام عاشور.. صفقات الأهلي المنتظرة في صيف 2023

أصبحت صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري 2023، المتصدر لعمليات البحث عبر محرك “جوجل” مؤخرا.

يأتي ذلك نظرا للتحديات الكثيرة والصعبة التي تنتظر الأهلي الموسم القادم، مثل الدوري الممتاز وكأس مصر نسخة الموسم الحالي 2022/2023 والموسم المقبل 2023/2024، بالإضافة لكأس السوبر المصري وكأس الرابطة.

أما على المستوى القاري، لديها تحديات لا تقل قوة عن سابقتها المحلية، وهي دوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي، والسوبر الإفريقي، وأخيرا كأس العالم للأندية بنظامها الحالي.

ويسعى مسئولو الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، من أجل الاستمرار في حصد البطولات الواحدة تلو الأخرى واعتلاء منصات التتويج بالألقاب لأطول فترة ممكنة.

الأهلي يضم عاشور وسوزا يقترب

نجح النادي الأهلي، في تدعيم مركز خط الوسط بنجم الزمالك السابق والعائد من تجربة احتراف قصيرة في نادي ميتلاند الدنماركي إمام عاشور، وذلك لمدة 5 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وتعد صفقة إمام عاشور هي أولى صفقات المارد الأحمر هذا الصيف، حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع الأهلي في صيف 2028.

ويأتي تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، بعد رحيل حمدي فتحي للاحتراف في الوكرة الإماراتي.

وتمت صفقة إمام عاشور للقلعة الحمراء مقابل 3 مليون دولار، تم سداد 1.5 مليون دولار منها للنادي الدنماركي كسقط أول، بينما سيتم سدد القسط الثاني من الصفقة بعد 6 شهور.

أما البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، أصبح على بعد خطوات قليلة جدا من الانضمام للأهلي، بعد وصول المفاوضات بين اللاعب وإدارة ناديه الكوري والأحمر، لمراحل متقدمة للغاية والاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة بين الأطراف الثلاثة.

ومن المقرر أن يصل اللاعب للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع للكشف الطبي، ومن ثم الإعلان رسمي عن انضمامه للأحمر، لتكون ثاني صفقاته في الميركاتو.

الأمور المالية تهدد صفقة سليم

أصبحت صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي للأهلي، مهددًة بالفشل بسبب تمسك الفريق المغربي بالحصول على 3 مليون دولار، وهو العرض الذي رفضه النادي الأهلي، وانتهت التفاوضات عند 1.5 مليون دولار فقط.

ليست الأمور المالية فقط، التي ستكون عائقا كبيرا في صفقة رضا سليم، هناك أيضا وجود منافسة ثلاثية شراسة من جانب الزمالك وبيراميدز والوحدة الإماراتي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، الذي طلب التعاقد مع لاعب الجيش الملكي المغربي.

بوبو ومرعي مازالت حائرا

مازالت صفقة انتقال نجمي فريق فيوتشر محمد بوبو ومحمود مرعي للأهلي حائرا بين إدارة الناديين، بسبب تمسك كل طرف من الاطراف بموقفه حول بعض الأمور المالية.