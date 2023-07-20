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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 4400 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 310 فرص عمل جديدة

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 310 فرصة عمل جديدة للشباب من 20 وحتى 48 سنة، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة بالمهندسين، وبراتب يصل إلى 4400 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 200 فرد أمن، و10 مشرف أمن (خبرة 3 سنوات)، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، وذلك براتب يتراوح من 3800 إلى 4400 جنيه، بالإضافة إلى وجبة.

كما تطلب الشركة، 100 عامل نظافة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة والكتابة، وذلك من الجنسين، وبراتب 3000 جنيه، على أن تكون ساعات العمل 8 ساعات.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، إقامة، وسلف شهرية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في ميدان لبنان، المهندسين، أو الاتصال على 010067115636، والتواصل مع المدير المسئول مريم عزت.

وزارة العمل فرصة عمل راهب وظائف عامل نظافة فرد أمن مشرف أمن

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