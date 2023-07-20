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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ندوات توعية لرابطة مستخدمي المياه حول أهمية تطبيق نظم الري بالتنقيط والرش

ندوات الرى الحديث
ندوات الرى الحديث

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير الري والإدارة المركزية للتوجيه المائي، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الري التقليدى بالغمر، وأيضًا عقد ندوات ومؤتمرات توعية لروابط مستخدمي المياه حول أهمية المشروع القومي في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل وربحية المزارعين والمنتفعين.

ترشيد استخدامات المياه والمحافظة على المجاري المائية من التلوث

في ذات الإطار عقدت إدارة التوجيه المائي بأسيوط التابعة لوزارة الري، تحت إشراف الدكتور يسري خفاجي رئيس قطاع تطوير الري، ندوة في مجال الدعم الفني والتدريب على اللائحة الداخلية لتكوين اللجان لرابطة مستخدمي المياه على ترعة قصر حيدر زمام هندسة ري ديروط، وتوضيح أهمية تنفيذ المشروعات القومية ومنها تحديث نظم الري، وأيضًا التعريف بالأدوار والمسئوليات للهيكل التنظيمي للرابطة ودور الرابطة في نشر الوعي بين المنتفعين بأهمية ترشيد استخدامات المياه والمحافظة على المجاري المائية من التلوث.

ندوات توعية للرى الحديث وروابط مستخدمي المياه 

كما استعرضت الندوة، الخميس، بإشراف المهندس محمد علي عبدالعزيز مدير عام الادارة العامة للتوجيه المائي لوسط الوادي بالمنيا، التعريف بالمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي الخاصة وأهميته وفوائدة وربط ذلك بمنظومة الري الحديث وإمكانية تطبيقه في الأراضي الطينية بالوادي والدلتا وخطة الوزارة في هذا الشأن.

كما تم استعراض وشرح التحديات المائية التي تواجهها مصر واستراتيجية الوزارة لمجابهة هذه التحديات، وأيضًا شرح وتوضيح اللائحة الداخلية لقانون الري والصرف الجديد 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية رقم 81 لسنة 2023، وذلك بحضور المهندس مختار عبدالهادي مدير التوجيه المائى، والمهندس علي علواني رئيس الجمعية الزراعية لقصر حيدر.

كما تم شرح بنود الباب الرابع الخاص بروابط مستخدمي المياه والتشكيل الجديد للروابط طبقًا لما ورد في القانون ولائحته التنفيذية.

استهلاك المياه الترع والمساقي التنقيط الدعم الفني والتدريب الرى بالتنقيط اللائحة الداخلية المجاري المائية المشروع القومى لتحديث نظم الرى

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