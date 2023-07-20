لميس الحديدى تنشر رسالة ترافيس سكوت "لمن يهمه الأمر"

نشرت الإعلامية لميس الحديدي رسالة من ترافيس سكًوت مغني الراب العالمي الذي أثار حفله الكثير من الجدل ، الرسالة أرسلها سكوت "لمن يهمه الأمر" وحصلت عليها لميس الحديدي من الشركة المسئولة عن حفله في مصر.

ونشرت لميس الحديدي نص الرسالة الإنجليزي، وملخص مترجم لمقاطع منها، وعلقت في نهاية الترجمة قائلة: "فماذا نحن فاعلون".

ويقول ملخص الترجمة الذي نشرته لميس: "ردًا على المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا والتي أشارت إلى طقوس غريبه في حفلاتي، لا توجد لدي أغنية واحدة تهين أي شعب ناهيك عن المصريين، لا شىء لدي به أي طقوس غريبة فقط احتفالات".

وأضاف سكوت في رسالته: “أنا من أشد المعجبين بالثقافة والتاريخ المصري ولهذا اخترت الأهرامات لإطلاق ألبومي الأول من 5 سنوات وهو يعني الكثير لي مشيرًا إلى: "أقمت حفلة ناجحة جدًا في السعودية في أبريل أمام 70 ألف متفرج ولم تكن هناك أي مشكلة".

وتابع: "نعمل منذ شهور للإعداد للحفل والحصول على التصاريح، أنا من هيوستن من أسرة تحترم الناس، تحب الله، وتواظب على حضور الكنيسة، المثار على السوشيال ميديا من حسابات مزيفة وليس لأشخاص حقيقية، حدثت مأساة في 2012 في إحدى حفلاتي، لكني قدمت مئات الحفلات دون أحداث".

واستطرد: "لو لم تدخل معداتنا بمساء السبت 20 يوليو لن نتمكن من إقامة الحفل، أرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة يعرقل هذا الحدث الذي سيجلب الاهتمام الإيجابي لمصر واقتصادها وكنوزها، هذا ملخص رسالته".

