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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد حصوله على شهادة الجودة.. خالد الجندى: مسجد الصحابة أفضل المساجد بعد الحرمين

مسجد الصحابة
مسجد الصحابة

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حصول مسجدي الإمام الحسين، والصحابة بشرم الشيخ، على شهادة "الجودة والاعتماد في المجال الدعوة".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن مسجد الصحابة لا مثيل له في العالم، مؤكدًا أن الأجانب يحضرون لرؤيته والتقاط صور فيه؛ لأنهم لم يتخيلوا وجود هذا الجمال بمصر.

سبب منح شهادة الجودة

وأشار إلى أن مسجد الصحابة من أفضل المساجد بعد الحرمين، والأداء الدعوي فيه يأخذ شهادة الجودة من الدرجة الأولى، وذلك لأن المجال الدعوي قائم فيه بشكل قوي.  

وأكد أن شهادتي الجودة تم منحهما من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، على أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات للتأكد من قيام المسجدين بنفس أدائهما الدعوي.

خالد الجندي الحسين مسجد الصحابة شهادة الجودة الحرمين أفضل المساجد

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