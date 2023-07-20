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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 32 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بقرى مركز القوصية ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 للإزالات التي بدأت في 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023 تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرى مركز القوصية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 19 حالة تعدٍ على أراض زراعية على مساحة 21 قيراطًا، وتنفيذ إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة، منها خمس حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 490 مترًا وتم استرداد مساحة 260 فدانًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت الحملة برئاسة اللواء محمد عزت، رئس مركز ومدينة القوصية ومشاركة مصطفى فتحي، نائب رئيس المركز، وأحمد عبدالمنجي، مدير الإدارة الهندسية، ومسؤولي الزراعة، وقوات الأمن برئاسة المقدم تامر هارون نائب المأمور والرائد يوسف والنقيب ابراهيم مبروك.

وأشار إلى أن حملات الموجة الـ21 تتم تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتي تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، حيث إن الموجة الـ 21 تتم على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل وانتهت 19 مايو وبدأت المرحلة الثانية في 27 مايو واستمرت حتى 16 يونيو وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023.

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إتخاذ الإجراءات القانونية 19 حالة تعد أراضي أملاك دولة استرداد اراضي الدولة إجراءات القانونية استرداد حق الدولة البناء المخالف التعدي على أملاك الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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