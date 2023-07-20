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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

“التفكك الأسري وآثاره”.. إصدار جديد بجناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

جناح الأزهر الشريف
جناح الأزهر الشريف

حرص جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب على مناقشة عدد من القضايا المجتمعية المعاصرة والتي تشغل الرأي العام، مقدما كتاب “التفكك الأسري وآثاره الاجتماعية”، وذلك انطلاقًَا من دوره التوعوي ورؤيته العلمية التي تعايش الواقع الحياتي للناس. 

ويعرض الكتاب مفهوم التفكك الأسري وأنواعه وأسبابه والآثار المترتبة عليه، وبعض المشكلات المجتمعية التي تهدد الأسرة وتؤدي إلى عدم الاستقرار، وفقدان الإحساس بالأمان، والميل إلى العزلة، وظهور العنف داخل الأسرة، وغير ذلك من الأمور السلبية كغياب روح التفاهم، وتعاطي المخدرات، مفندا الآثار المترتبة على ظاهرة التفكك الأسري ومنها: ظهور الفكر المتطرف، انتشار الجريمة، ضعف الانتاج العام. 

كما يقدم الكتاب روشتة علاج لضحايا التفكك الأسري ومنها: تطبيق معايير الاختيار السليمة، و كيفية إجراء الحوار الأسري السليم بين أفراد الأسرة، و تقوية الوازع الديني، وعدم السماح لتدخل الغير فى المشاكل الأسرية.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة وإصدارات تعليمية وتوعوية متنوعة.

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