ضبط 696 مخالفة تموينية فى حملة تفتيشية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية، تضمن نتائج الحملات التي نفذتها على مدار النصف الأول من الشهر الجارى، وذلك لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز؛ للتأكد من انضباط تلك المنظومة.

وحررت المديرية 696 محضرا للمخالفين خلال تلك الحملات، وذلك بعد رصد 100 مخالفة للمخابز، وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة و ضرب وهمى والتوقف عن الإنتاج والتصرف فى دقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 596 مخالفة للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار و ضبط حالات غش تجارى وبيع لحوم مكشوفة وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن مخابز وبيع أسطوانات غاز غير مطابقة للأوزان المحددة.