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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة للسيـد الرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2023 وجاء نصها:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث لسيادتكم التهنئة بحلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى شكلت بمبادئها وأهدافها أحد أعظم حلقات النضال الوطنى لأمتنا المصرية وتأكيد حريتها واستقلال إرادتها الوطنية.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة التى تتواكب مع الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المباركة تقف الأمة المصرية عزيزة شامخة بوحدة شعبها ومؤسساتها وقيادتها الوطنية الواعية، تزهو بما حققته من إنجازات طموحة غيرت وجه الحياة على أرض مصر، وتؤسس لبناء دولة قوية معاصرة يحميها جيش رشيد يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق مصالحها الاستراتيجية والقومية ويردع كل من تسول له نفسه المساس بقدسيتها ومقدرات شعبها العظيم.

حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الرفعة والنماء لمصر وشعبها العظيم.

وكل عام وسيادتكم بخير..

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

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