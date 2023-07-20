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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة طالبة فى مياه بحر يوسف ببنى سويف

جثة
جثة

عثر أهالي مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف على جثة طالبة غارقة فى ترعة بحر يوسف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزى جنوب المحافظة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ لمأمور مركز سمسطا من عدد من الأهالي بعثورهم على جثة فتاة طافية فى مياه بحر يوسف، فى المنطقة الواقعة بين قريتي دشاشة ودشطوط التابعة لدائرة المركز.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف طالبة ومقيمة قرية دشاشة متغيبة ومبلغ باختفائها، إلى مستشفى سمسطا تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بتكليف المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

طالبة بحر يوسف جنوب المحافظة الأجهزة الأمنية فتاة

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