متحف تل بسطا يختتم فعاليات "باستت تعود" ويٌكرم المشاركين فيها

شهدت قاعة العرض المتحفي بمتحف تل بسطا بالزقازيق، اليوم، ختام فعالية "باستت تعود"، التي بدأت فى مطلع الأسبوع الجارى بهدف إلقاء الضوء على المعبودة باستت في مصر القديمة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة وإدارة التراث الحضارى بالديوان العام.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب المعرفى والحضارى لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار فتنمى روح الانتماء الاجتماعي تجاه الوطن فتحافظ على الهويةة الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.

ومن جانبه أشار إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه تم تسليم شهادات تقدير لـ (40) طالباً شاركو في فاعلية "باستت تعود" من قسمى التاريخ والأثار بكلية الأداب جامعة الزقازيق ومن كلية الأثار جامعة صان الحجر بالإضافة لمشاركة طلبة من كلية التاريخ والحضارة جامعة الأزهر ، فضلاً عن تكريم جميع المحاضرين بالفاعلية، كما قامت الدكتورة هناء إبراهيم عبد المحسن أمين المتحف المصرى الكبير بتقديم محاضرة عن ( المرايا وأنواعها وبداية ظهورها في مصر القديمة - كيفية تقديم القرابين للمعبودة باستت).

وفى نهاية الفعالية عبر المشاركون في الفعالية عن امتنانهم بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير من متحف تل بسطا مؤكدين عن سعادتهم للتعرف على تاريخ وحضارة مصر القديمة.

وكانت فعاليات “باستت تعود”، والتى ينظمها متحف تل بسطا بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، قد انطلقت في الفترة ١٦ يوليو إلى ٢٠ يوليو٢٠٢٣.

ضمت الفعالية محاكاة لطقسه "عين الأوجات" حيث يتم فيها إعادة إحياء أحد الترانيم الخاصة بالمعبودة باستت والنص من الجدار الغربي لمعبد حتحور عن صفات المعبودة باستت سيتم ، ويتم تقديمه من خلال استعراض تقديم قرابين من الملك للمعبودة باستت.

وتم إعداد النص ومراجعة بواسطة داليا نبوي مسئول ترميم بمتحف عواصم مصر، ودكتورة هناء إبراهيم عبد المحسن أمين متحف بالمتحف المصري الكبير، ودكتور كريم محسن الريدي عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار ، وتم العرض بقاعة العرض المتحفي.