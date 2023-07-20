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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«الصحة» تحدد الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

«الصحة» توجه عدة نصائح لحماية المواطنين من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

 

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح هامة لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بالإجهاد الحراري، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس في الصيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استعدت للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لفترة طويلة.

وأكد «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجه برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات الوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات لاستقبال أي حالات إصابة بضربات الشمس، موضحا أن أعراض ضربات الشمس والإجهاد الحراري تظهر في صورة ارتفاع درجة حرارة الجسم، واحمرار الوجه مع جفاف الجلد والتهاب العين، وحدوث إجهاد عام، يصاحبه صداع وتقلصات عضلية، ثم الشعور بدوار مع قيء وهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض، والتنفس بشكل غير طبيعي.

وحذر الدكتور حسام عبدالغفار، من أن أعراض الإجهاد الحراري قد تظهر بصورة فجائية، حيث يفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار، لافتا إلى أنه في حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعي، يجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حميات.

ارتفاع درجات حرارة ارتفاع درجة حرارة الجسم الإصابة بضربات الشمس الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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